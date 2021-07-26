Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 3-го дня, таблица

Сегодня, 26 июля, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) был разыгран 21 комплект наград. В медальном зачёте лидерство захватила сборная Японии, в активе которой 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. На втором месте — США (7-3-4), на третьем — Китай (6-5-7).

Россия располагается на четвёртой позиции: 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Сегодня российские спортсмены завоевали 5 наград: золото — София Позднякова (сабля), Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный (спортивная гимнастика, командное многоборье), Максим Храмцов (тхэквондо); серебро — Софья Великая (сабля); бронза — Александр Бондарь / Виктор Минибаев (прыжки в воду).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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