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Олимпиада-2021 в Токио: медальный зачёт после 3-го дня, 26 июля, таблица, ОИ-2020, ОИ-2021

Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 3-го дня, таблица
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Сегодня, 26 июля, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) был разыгран 21 комплект наград. В медальном зачёте лидерство захватила сборная Японии, в активе которой 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. На втором месте — США (7-3-4), на третьем — Китай (6-5-7).

Россия располагается на четвёртой позиции: 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Сегодня российские спортсмены завоевали 5 наград: золото — София Позднякова (сабля), Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный (спортивная гимнастика, командное многоборье), Максим Храмцов (тхэквондо); серебро — Софья Великая (сабля); бронза — Александр Бондарь / Виктор Минибаев (прыжки в воду).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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