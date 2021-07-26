Гимнаст Никита Нагорный — о победе на Олимпиаде-2020: тайфун пришёл и забрал своё

Российский гимнаст Никита Нагорный поделился эмоциями после завоевания золотой медали в командном первенстве на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Слушайте внимательно! Помните, сегодня с утра тайфун передавали? Тайфун пришёл и забрал своё. Можете не волноваться — теперь тайфуна не будет.
Ни о чём не думал, когда ждал своего результата. Хотел, чтобы быстрее показали оценку. У меня немножко не задались вольные упражнения. Допускал, что мало ли вдруг хозяевам захотят отдать победу. У нас по плану было три комбинации: либо я должен был делать со своим именным элементом, либо упрощённую программу. Давид по оценкам понимал, что надо делать упрощённую. Но у меня и там сбой произошёл, поэтому пришлось на ходу придумывать комбинацию.
Мы все знали, что Далалоян выйдет и сделает своё — это происходит интуитивно. Как сказал Артур, спортсмены, которые здесь собрались, достойны этой награды. Мы — команда победителей», — передаёт слова Нагорного корреспондент «Чемпионата».
- 26 июля 2021
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