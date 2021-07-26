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Беленький — о подвиге Далалояна: если есть сила воли, человек может свернуть горы

Беленький — о подвиге Далалояна: если есть сила воли, человек может свернуть горы
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Известный тренер Валерий Беленький поделился мнением о подвиге российского гимнаста Артура Далалояна, который недавно перенёс тяжёлую травму, но вместе со своей командой завоевал золото командного многоборья на Олимпийских играх.

«Это просто потрясающе. Я спросил у него, как такое возможно. Он мне сказал всего три слова: «Работа, работа, работа». Если есть сила воли, человек может свернуть горы», — приводит слова Беленького Bild.

Беленький — олимпийский чемпион 1992 года, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР. С 1994 года он живёт в Германии.

Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.

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