Тхэквондист Храмцов рассказал, как ему удалось завоевать золото ОИ с рецидивом травмы

Российский тхэквондист Максим Храмцов, сломавший руку в мае, прокомментировал победу на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг.
«Не думал, что не мог не поехать на Игры. Просто старался побыстрее залечить руку: кушал кальций, делал упражнения после снятия лангета. Был уверен, что всё будет нормально. За три недели до выезда сюда я ударил неудачно, почувствовал ту боль. Здесь ударили с соперником в первом бою кулак в кулак — и снова почувствовал ту боль. Не знаю, что там, но симптомами похоже.
Я просто выходил и делал своё дело. Пока ещё не осознал, что сделал. Эмоции примерно те же, что от победы на чемпионате мира в 2017 году. Следующая Олимпиада через три года, будем к ней готовиться. Победу посвящаю маме, которой не стало полгода назад. Вспоминаю её перед каждым боем. Я видел, что этому парню достаточно серебра, видел это в его глазах. Видел, что он устал сильнее чем я. Просто бил, бил его и набрал нормальный отрыв. Волнения не было, видел, что он хочет атаковать меня. Встречал его на опережении, всё было под контролем», — передаёт слова Храмцова корреспондент «Чемпионата».
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- 26 июля 2021
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