Украинская триатлонистка отстранена от Олимпиады-2020 из-за подозрений в допинге

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова сдала положительную допинг-пробу на эритропоэтин и не сможет принять участие в Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

По сообщениям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), допинг был обнаружен в организме Елистратовой 5 июня во время национальных соревнований. После чего спортсменку отстранили до выяснения обстоятельств. Отмечается, что украинка имеет право потребовать вскрытия пробы В и обратиться с жалобой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Соревнования по триатлону на Олимпиаде в Токио начнутся завтра, что автоматически исключает возможность участия в них Елистратовой.

33-летняя Елистратова — участница трёх Олимпийских игр (2008, 2012 и 2016 года), призёр чемпионата мира 2007 года.