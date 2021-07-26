Украинская триатлонистка отстранена от Олимпиады-2020 из-за подозрений в допинге

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова сдала положительную допинг-пробу на эритропоэтин и не сможет принять участие в Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.
По сообщениям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), допинг был обнаружен в организме Елистратовой 5 июня во время национальных соревнований. После чего спортсменку отстранили до выяснения обстоятельств. Отмечается, что украинка имеет право потребовать вскрытия пробы В и обратиться с жалобой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Соревнования по триатлону на Олимпиаде в Токио начнутся завтра, что автоматически исключает возможность участия в них Елистратовой.
33-летняя Елистратова — участница трёх Олимпийских игр (2008, 2012 и 2016 года), призёр чемпионата мира 2007 года.
- 26 июля 2021
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