Россия — Аргентина: онлайн-трансляция волейбольного матча начнётся в 03:00
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Женская сборная по волейболу проведёт вторую игру на Олимпиаде в Токио 27 июля с командой Аргентины. Онлайн-трансляция матча начнётся в 03:00 по московскому времени.
В первом туре олимпийского турнира в группе В россиянки проиграли команде Италии со счётом 0:3 (23:25, 19:25, 14:25). Аргентинские волейболистки в первом туре проиграли команде США — 0:3 (20:25, 19:25, 20:25).
На групповом этапе российские спортсменки также встретятся с командами Китая, США и Турции. В плей-офф выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году женская сборная России по волейболу в четвертьфинале уступила со счётом 0:3 сборной Сербии, которая впоследствии завоевала серебряные медали.
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