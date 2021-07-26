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Олимпиада 2020, Волейбол, женщины, Россия — Аргентина: прямая онлайн-трансляция матча, 03:00

Россия — Аргентина: онлайн-трансляция волейбольного матча начнётся в 03:00
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Женская сборная по волейболу проведёт вторую игру на Олимпиаде в Токио 27 июля с командой Аргентины. Онлайн-трансляция матча начнётся в 03:00 по московскому времени.

В первом туре олимпийского турнира в группе В россиянки проиграли команде Италии со счётом 0:3 (23:25, 19:25, 14:25). Аргентинские волейболистки в первом туре проиграли команде США — 0:3 (20:25, 19:25, 20:25).

На групповом этапе российские спортсменки также встретятся с командами Китая, США и Турции. В плей-офф выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году женская сборная России по волейболу в четвертьфинале уступила со счётом 0:3 сборной Сербии, которая впоследствии завоевала серебряные медали.

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