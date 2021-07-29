Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 30 июля

Завтра, 30 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будет разыгран 21 комплект медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 30 июля 2021 года

03:33. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал А.

03:45. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал A.

04:00. Велоспорт. BMX. Мужчины. Финал.

04:00. Велоспорт. BMX. Женщины. Финал.

04:05. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Финал А.

04:25. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Финал A.

04:40. Плавание. Женщины. 200 м брасс. Финал.

04:50. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. Финал.

05:00. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Финал.

05:15. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. Финал.

06:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Финал.

08:30. Прыжки на батуте. Женщины. Финал.

08:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал.

09:30. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал.

09:30. Бадминтон. Микст. Финал.

12:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. Финал.

12:25. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. Финал.

13:00. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10000 м. Финал.

13:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. Финал.

15:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.