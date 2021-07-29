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Расписание Олимпийских игр — 2020, 30 июля, 7-й день, Олимпиада — 2021 в Токио, ОИ-2020, ОИ-2021

Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 30 июля
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Завтра, 30 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будет разыгран 21 комплект медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 30 июля 2021 года
03:33. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал А.
03:45. Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Финал A.
04:00. Велоспорт. BMX. Мужчины. Финал.
04:00. Велоспорт. BMX. Женщины. Финал.
04:05. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка. Финал А.
04:25. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка. Финал A.
04:40. Плавание. Женщины. 200 м брасс. Финал.
04:50. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. Финал.
05:00. Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Финал.
05:15. Плавание. Мужчины. 200 м комплекс. Финал.
06:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Финал.
08:30. Прыжки на батуте. Женщины. Финал.
08:45. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал.
09:30. Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал.
09:30. Бадминтон. Микст. Финал.
12:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. Финал.
12:25. Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг. Финал.
13:00. Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10000 м. Финал.
13:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. Финал.
15:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.

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Новости. Олимпиада 2020
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