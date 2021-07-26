Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Олимпиада 2020, Плавание (мужчины, женщины) — смотреть онлайн, брасс, вольный стиль

Плавание, мужчины/женщины: прямая трансляция начнётся в 04:43
Аудио-версия:
Комментарии

27 июля на Олимпийских играх в финале мужчины проплывут 200 метров вольным стилем. Онлайн-трансляция начнётся в 4:43 по московскому времени.

В этой категории Россию представит Мартин Малютин, который выиграл свой полуфинальный заплыв на 200 метров вольным стилем и прошёл в финал с общим пятым временем. Россиянин показал результат 1:45.45. Вторым финишировал румын Давид Попович (1:45.68). Замкнул тройку бразилец Фернандо Муленберг Шеффер (1:45.71).

В 13:02 состоится квалификация мужчин в стометровке вольным стилем. В 13:35 у мужчин состоится квалификация на дистанции 200 метров брассом. В 13:54 мужчины выступят в квалификации в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем. В 14:12 мужчины поплывут 800 метров вольным стилем в квалификации.

Женщины разыграют медали в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом в 05:17 по московскому времени. По итогам двух полуфинальных заплывов россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в финал Олимпиады с пятым и шестым результатом соответственно.

Новость по теме
Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады в заплыве на 100 м брассом
Олимпиада-2020. 27 июля. Единственный шанс Ефимовой на медаль в Токио. Юля справится? Олимпиада-2020. 27 июля. Единственный шанс Ефимовой на медаль в Токио. Юля справится?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021