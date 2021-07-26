Плавание, мужчины/женщины: прямая трансляция начнётся в 04:43

27 июля на Олимпийских играх в финале мужчины проплывут 200 метров вольным стилем. Онлайн-трансляция начнётся в 4:43 по московскому времени.
В этой категории Россию представит Мартин Малютин, который выиграл свой полуфинальный заплыв на 200 метров вольным стилем и прошёл в финал с общим пятым временем. Россиянин показал результат 1:45.45. Вторым финишировал румын Давид Попович (1:45.68). Замкнул тройку бразилец Фернандо Муленберг Шеффер (1:45.71).
В 13:02 состоится квалификация мужчин в стометровке вольным стилем. В 13:35 у мужчин состоится квалификация на дистанции 200 метров брассом. В 13:54 мужчины выступят в квалификации в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем. В 14:12 мужчины поплывут 800 метров вольным стилем в квалификации.
Женщины разыграют медали в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом в 05:17 по московскому времени. По итогам двух полуфинальных заплывов россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в финал Олимпиады с пятым и шестым результатом соответственно.
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