Действующая чемпионка мира саблистка Харлан эмоционально высказалась о провале на ОИ-2020

Действующая чемпионка мира, украинская саблистка Ольга Харлан опубликовала в «Инстаграме» эмоциональный пост после провала на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Харлан являлась основной претенденткой на медали в сабле, была посеяна под первым номером, однако неожиданно потерпела поражение на стадии 1/16.

Публикация доступна в «инстаграме» Ольги Харлан.

«Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями. Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной.

«Смогу ли я заработать медаль?», «Мне же так она нужна!», «Оля, ты должна привезти золотую медаль!», «Оля, ты самая сильная и выиграешь золото в Токио» — слышала я и ни один десяток раз. Раньше всё пропускала мимо ушей, сейчас всё по-другому. Полтора года без соревновательной практики, видимо, повлияло на меня. Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня, трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день.

Сейчас я очень хочу отдохнуть морально. Хочу пожить без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала. Я никогда не была так откровенна в социальных сетях. Просто понимаю, что будет много вопросов. Так что, может, с моим маленьким откровением их будет меньше», — написала Харлан в своём «инстаграме».

В комментариях Харлан поддержали известные украинские спортсмены – теннисистка Элина Свитолина, гимнасты Олег Верняев и Виктория Мазур.