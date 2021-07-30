Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 31 июля

Завтра, 31 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будет разыгран 21 комплект медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 31 июля
01:30. Триатлон. Смешанная эстафета.
04:30. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал.
04:40. Плавание. Женщины. 200 м на спине. Финал.
04:50. Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль. Финал.
05:40. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.
06:00. Стрельба. Трап. Микст. Финал.
08:30. Прыжки на батуте. Мужчины. Финал.
08:30. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал.
08:45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал.
09:30. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка.
09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа А.
10:00. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка.
12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал.
12:00. Регби-7. Женщины. Финал.
12:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал (Белинда Бенчич — Маркета Вондроушова).
13:00. Дзюдо. Командный микст. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м. Финал.
13:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. Финал.
13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа А.
31 июля также состоятся матчи за бронзу в мужском одиночном (Новак Джокович — Пабло Карреньо-Буста, 9:00), женском одиночном (Элина Свитолина — Елена Рыбакина, 10:30), женском парном (Вероника Кудерметова / Елена Веснина — Луиза Стефани / Лаура Пигосси, 9:00) и смешанном разрядах (Нина Стоянович / Новак Джокович — Эшли Барти / Джон Пирс, 10:30) в теннисе.
- 30 июля 2021
-
21:46
-
21:42
-
21:36
-
21:27
-
21:00
-
20:46
-
20:45
-
20:32
-
20:14
-
19:50
-
19:39
-
19:33
-
19:02
-
18:44
-
18:37
-
18:15
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:37
-
17:31
-
17:30
-
17:17
-
17:00
-
16:59
-
16:54
-
16:35
-
16:35
-
16:32
-
16:31
-
16:28
-
16:16