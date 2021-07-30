Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 31 июля

Завтра, 31 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будет разыгран 21 комплект медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 31 июля

01:30. Триатлон. Смешанная эстафета.

04:30. Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал.

04:40. Плавание. Женщины. 200 м на спине. Финал.

04:50. Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль. Финал.

05:40. Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.

06:00. Стрельба. Трап. Микст. Финал.

08:30. Прыжки на батуте. Мужчины. Финал.

08:30. Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал.

08:45. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал.

09:30. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Финальная гонка.

09:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг. Группа А.

10:00. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Финальная гонка.

12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал.

12:00. Регби-7. Женщины. Финал.

12:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал (Белинда Бенчич — Маркета Вондроушова).

13:00. Дзюдо. Командный микст. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м. Финал.

13:30. Фехтование. Женщины. Командная сабля. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг. Группа А.

31 июля также состоятся матчи за бронзу в мужском одиночном (Новак Джокович — Пабло Карреньо-Буста, 9:00), женском одиночном (Элина Свитолина — Елена Рыбакина, 10:30), женском парном (Вероника Кудерметова / Елена Веснина — Луиза Стефани / Лаура Пигосси, 9:00) и смешанном разрядах (Нина Стоянович / Новак Джокович — Эшли Барти / Джон Пирс, 10:30) в теннисе.