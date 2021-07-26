Мутко: не проводил бы финал по сабле. Великая и Позднякова получили бы по золотой медали

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подвёл итоги соревновательного дня для сборной России на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Что касается фехтования, сабля — всегда наш вид спорта: был, есть и будет. Я бы вручил две золотые медали, но спорт есть спорт. Финал бы не проводил, София и Софья получили бы золотые медали. В фехтовании уже традиция делать финал российским. Конечно, девчонки молодцы, всё объективно и заслуженно. Две медали: и золото, и серебро — это большой успех. Так надо и держать, потому что сабля — это наш вид спорта, наша дисциплина, где мы всегда выигрываем. Надеюсь, что и в команде девушки станут олимпийскими чемпионами, хотелось бы им пожелать.

Естественно, порадовало и тхэквондо — это поступательная работа федерации. Знаю, как много они работают. Помню, первая медаль на Олимпиаде в данном виде спорта у нас была от парня из Батайска — Алексея Денисенко, а сейчас мы дошли до золотой награды. В целом считаю, что это заслуженно. Максим и команда сделали очень многое, чтобы быть командой, боевой единицей российской сборной. В Федерации тхэквондо последние годы очень много работали. Я очень рад за них и поздравляю.

Не могу не отметить сегодня и Минибаева с Бондарем в прыжках с вышки. Я особенно рад за Виктора, потому что знаю, что он принял решение завершать, давно об этом говорил, но то, что он собрался, подготовился с новым партнёром — это дорогого стоит. Я за них тоже рад и от всей души поздравляю. Надеюсь, он вдохновит своих коллег в прыжках в воду, может, они нас ещё и порадуют. В целом команде успехов, удачи, так держать и дальше. У нас ещё очень много интересных дней на Олимпиаде. Удачи им», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.