Китайский гимнаст: у всех были различные проблемы, трудности. Россия — не исключение

Гимнаст Жотэн Сяо прокомментировал третье место сборной Китая в командном многоборье на Олимпиаде.

«У нас были большие надежды завоевать золотые медали. Сейчас немного расстроены третьим местом, потому что хотели победить. Но ничего не поделаешь, результат уже не изменить. Разница между первым и третьим местами была небольшой по очкам. У всех были различные проблемы, трудности. Россия — не исключение. В любом случае мне понравились соревнования. Нам удалось показать, что мы сильные спортсмены, и я был рад быть частью этой команды», — сказал Жотэн Сяо на пресс-конференции.

Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии. Китайцы завершили соревнования на третьем месте. Украинский квартет финишировал седьмым.