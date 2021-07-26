Олимпийский чемпион, украинский гимнаст Олег Верняев поздравил российских гимнастов с исторической победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио (Япония). Напомним, Верняев дисквалифицирован за допинг и не выступит на Олимпиаде.
Гимнаст из Украины, дисквалифицированный за допинг, поздравил россиян с победой на ОИ-2020
Фото: https://www.instagram.com/belyavskiydavid01/
«Поздравляю», — ответил Верняев на праздничный пост россиянина Давида Белявского в «Инстаграме».
Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым. Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.
- 26 июля 2021
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