Японский гимнаст: в конце нам казалось, что это может быть наша победа

Японский гимнаст Ватару Танигава прокомментировал серебро своей сборной в командном многоборье на Олимпиаде.
«В конце нам казалось, что это может быть наша победа. Никто из нас не допустил ни одной серьёзной ошибки. Я думал, что мы сможем обогнать лидеров после упражнения на перекладине. Но у нас всё-таки были какие-то минимальные помарки, которые заметили судьи, а Россия выступила почти идеально», — сказал Танигава на пресс-конференции.
Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии. Китайцы завершили соревнования на третьем месте. Украинский квартет финишировал седьмым.
- 26 июля 2021
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