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Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила гимнаста Артура Далалояна с золотом ОИ

Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила гимнаста Артура Далалояна с золотом ОИ
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила гимнаста Артура Далалояна с победой в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Поздравляю Артура и всю его команду с победой! Ура! Вы лучшие», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».

Фото можно посмотреть в «сториз» «инстаграма» Елизаветы Туктамышевой.

Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии. Китайцы завершили соревнования на третьем месте. Украинский квартет финишировал на седьмом месте.

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