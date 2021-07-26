Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила гимнаста Артура Далалояна с золотом ОИ
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила гимнаста Артура Далалояна с победой в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.
«Поздравляю Артура и всю его команду с победой! Ура! Вы лучшие», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».
Фото можно посмотреть в «сториз» «инстаграма» Елизаветы Туктамышевой.
Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии. Китайцы завершили соревнования на третьем месте. Украинский квартет финишировал на седьмом месте.
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