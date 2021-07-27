«Россия? Не слышал». Американский журналист высмеял происходившее после победы гимнастов

Американский спортивный журналист Дэн Ветцель поделился мнением о санкциях МОК в отношении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио после победы гимнастов Давида Белявского, Дениса Аблязина, Артура Далалояна и Никиты Нагорного в командном многоборье.
«Четверо парней из России, одетых в российские цвета, поднялись на пьедестал почёта, чтобы получить золотые медали и послушать мелодию, сочинённую русским композитором, сразу после того, как несколько зрителей скандировали: «Россия, Россия». Россия, однако, не выиграла здесь в понедельник командный турнир по спортивной гимнастике среди мужчин. Нет. Вовсе нет. Россия? Не слышал. России здесь нет.
Международный олимпийский комитет официально запретил России находиться на Олимпиаде из-за вопиющих допинговых скандалов, которые относятся к Олимпийским играм в Сочи 2014 года. «России» здесь нет, но примерно 330 россиян есть. Технически они соревнуются за «Олимпийский комитет России» — название, которое, как считает МОК, всех собьёт с толку. Разве МОК не мог проявить творческий подход и окрестить русских «Клубом Сочинской дыры в стене» (в Сочи русские построили здание, примыкающее к лаборатории по тестированию, а затем прорезали дыру в стене. Каждую ночь, после закрытия лаборатории, работники выносили грязные образцы спортсменов и вносили чистые образцы), или что-то в этом роде?
Некоторые санкции МОК кажутся немного нелепыми. На церемонии награждения гимн России был заменён «Фортепианным концертом № 1» русского композитора Чайковского. Поднятый флаг был не российским, но с изображением олимпийского факела с использованием российских цветов — синего, красного и белого. Русские разработали форму, чтобы имитировать свой любимый триколор. Это худшая маскировка со времён Кларка Кента и Супермена. Это мем двух Спайдерменов, указывающих друг на друга. Удивительно, что Владимир Путин не появился здесь верхом на лошади без рубашки в центре Токио с фальшивыми усами, называя себя Пладамиром Вутиным.
Весь план МОК полностью провалился. Всё это, конечно, не остановило русских. В данном случае это сделало российских спортсменов, возможно, ещё большими героями. Группа россиян, одетых в цвета российского флага, поднимается на трибуну, чтобы послушать знаменитого русского композитора и принять медали, которые они привезут в Россию. Они определённо не выступают за Россию. Нет. Совсем нет», — написал Ветцель в своей статье на Yahoo Sports.
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