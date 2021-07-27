Гимнаст Нагорный — о российских синхронистках: они, как машины, забирают всё и уезжают

Олимпийский чемпион в командном многоборье, гимнаст Никита Нагорный высказался о доминировании российского синхронного плавания в мировом спорте.
«Если в художественной гимнастике на чемпионатах мира и Европы выходят какие-то девочки и могут ещё где-то побороться в отдельных видах, то в синхронном плавании вообще нет никаких шансов – они приезжают, как машины, забирают всё и уезжают. Интерес-то какой? Безусловно, это работа, к которой должны все стремиться. Почему так мало внимания, во-первых? Во-вторых, а если они второе место займут? Весь мир начнёт обсуждать это!» — сказал Нагорный на YouTube-канале Василия Кононова.
Ранее Нагорный вместе с Денисом Аблязиным, Давидом Белявским и Артуром Далалояном завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Это первая победа на ОИ гимнастов из России с 1996 года.
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