Фаворит соревнований по BMX на ОИ-2020 сбил стюарда на тренировке и получил травму

Ник Кимманн, представитель Нидерландов в соревнованиях по BMX на Олимпийских играх – 2020, повредил колено после столкновения с официальным лицом во время тренировочного заезда на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), сообщает ESPN.

Кимманн является одним из фаворитов на золотую медаль в мужских гонках по BMX и проводил тренировочный заезд на трассе перед стартом соревнований в четверг. Пройдя один из прыжков на трассе, Ник столкнулся со стюардом турнира, который оказался посреди трассы.

«Надеюсь, с официальным лицом всё в порядке. У меня болит колено, но я сделаю всё возможное, чтобы быть готовым к четвергу! Спасибо всем за сообщения, я ценю это!» — сообщил спортсмен в социальных сетях.

Кимманн считается одним из фаворитов, завоевавших золото в BMX, наряду с американским гонщиком Коннором Филдсом.