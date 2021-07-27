Фаворит соревнований по BMX на ОИ-2020 сбил стюарда на тренировке и получил травму

Ник Кимманн, представитель Нидерландов в соревнованиях по BMX на Олимпийских играх – 2020, повредил колено после столкновения с официальным лицом во время тренировочного заезда на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), сообщает ESPN.
Кимманн является одним из фаворитов на золотую медаль в мужских гонках по BMX и проводил тренировочный заезд на трассе перед стартом соревнований в четверг. Пройдя один из прыжков на трассе, Ник столкнулся со стюардом турнира, который оказался посреди трассы.
«Надеюсь, с официальным лицом всё в порядке. У меня болит колено, но я сделаю всё возможное, чтобы быть готовым к четвергу! Спасибо всем за сообщения, я ценю это!» — сообщил спортсмен в социальных сетях.
Кимманн считается одним из фаворитов, завоевавших золото в BMX, наряду с американским гонщиком Коннором Филдсом.
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