Триатлонистка из Бермудских островов завоевала первое золото для своей страны в истории ОИ

В Токио (Япония) на арене «Одаиба Марине Парк» состоялся финал Олимпийских игр -2020 по триатлону.

Золото завоевала представительница Бермудских островов – Флора Даффи, которое стало для этой страны первым в истории Олимпийских игр. До этого у спортсменов из этой страны была лишь одна награда – бронза по боксу на ОИ-1976.

Серебро у спортсменки из Великобритании — Джорджии Тейлор-Браун (+1.14), а замкнула тройку лучших Кэти Заферес (+1.27) из США.

Обе россиянки — Александра Разаренова и Анастасия Горбунова сошли с дистанции. Анастасия допустила падение на велосипеде на мокром асфальтном покрытии после прошедшего тайфуна, а Александра отстала на круг на беге и автоматически была снята с соревнований.