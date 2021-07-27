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Триатлонистка из Бермудских островов завоевала первое золото для своей страны в истории ОИ

Триатлонистка из Бермудских островов завоевала первое золото для своей страны в истории ОИ
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В Токио (Япония) на арене «Одаиба Марине Парк» состоялся финал Олимпийских игр -2020 по триатлону.

Золото завоевала представительница Бермудских островов – Флора Даффи, которое стало для этой страны первым в истории Олимпийских игр. До этого у спортсменов из этой страны была лишь одна награда – бронза по боксу на ОИ-1976.

Серебро у спортсменки из Великобритании — Джорджии Тейлор-Браун (+1.14), а замкнула тройку лучших Кэти Заферес (+1.27) из США.

Обе россиянки — Александра Разаренова и Анастасия Горбунова сошли с дистанции. Анастасия допустила падение на велосипеде на мокром асфальтном покрытии после прошедшего тайфуна, а Александра отстала на круг на беге и автоматически была снята с соревнований.

Олимпиада 2020. Триатлон
Женщины. Финал
27 июля 2021, вторник. 00:45 МСК
Окончено
1
Флора Даффи
Бермудские острова
1:55:36
2
Джорджия Тейлор-Браун
Великобритания
1:56:50
3
Кэти Заферес
США
1:57:03
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