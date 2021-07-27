Бермудские острова – страна с наименьшей численностью населения, завоевавшая золото ОИ
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В Токио (Япония) на арене «Одаиба Марине Парк» состоялся финал Олимпийских игр -2020 по триатлону. Золото удалось завоевать представительнице Бермудских островов – Флора Даффи, которое стало для этой страны первым в истории Олимпийских игр. До этого у спортсменов из этой страны была лишь одна награда – бронза по боксу на ОИ-1976.
Как отмечается в «Твиттере» Gracenote Olympic, с населением около 63 тыс. человек Бермудские острова стали страной с наименьшей численностью населения, которой удалось выиграть золотую медаль Олимпийских игр.
Напомним, что серебряную награду в триатлоне ОИ-2020 взяла спортсменка из Великобритании — Джорджия Тейлор-Браун (+1.14), а замкнула тройку лучших Кэти Заферес (+1.27) из США.
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