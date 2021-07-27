Женская сборная России по волейболу одержала уверенную победу над Аргентиной на ОИ-2020

В Токио (Япония) на стадионе «Ариаке Арена» состоялся матч второго тура групповой стадии Олимпийских игр – 2020 по женскому волейболу между сборными России и Аргентины. Встреча завершилась уверенной победой нашей сборной в трёх партиях – 3:0 (25:19, 25:15, 25:13).

Напомним, что в дебютной игре сборная России всухую уступила Италии (23:25, 19:25, 14:25), а Аргентина оказалась слабее США (20:25, 19:25, 20:25).

В следующих играх нашей сборной будут противостоять Китай, США и Турция. Из группы выйдут четыре из шести сборных. Матч с Китаем состоится в четверг, 25 июля. Начало встречи — 10:25 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.