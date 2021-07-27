Черноусов и Бацарашкина вышли в финал по стрельбе на ОИ-2020 и гарантировали серебро
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В Асаке (Япония) на стадионе «Асака Шутинг Рейндж» состоялась вторая квалификация в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета в миксте, где нашу страну представляла пара Виталина Бацарашкина – Артём Черноусов.
Наша пара сохранила второе место, набрав 386 очков. В лидеры вырвалась пара из Китая — Цзян Жансинь и Пан Вэй (387). Именно сборные России и Китая гарантировали себе участие в финале или, как минимум, серебряные награды. В тройке лучших и сборная Украины (386), которую представляют Елена Костевич и Олег Омельчук, однако им ещё предстоит встреча за третье место.
Финал турнира состоится сегодня, его начало запланировано на 5:35 мск, а в 5:00 мск начнутся соревнования за третье место.
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