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Россиянин Мартин Малютин — 5-й на дистанции 200 м кролем на ОИ-2021. Золото у британца Дина

Россиянин Малютин — 5-й на дистанции 200 м кролем на ОИ-2020. Золото у британца Дина
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Российский пловец Мартин Малютин занял пятое место в финальном заплыве на дистанции 200 м вольным стилем в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Золото выиграл британец Том Дин. Серебряным призёром стал его соотечественник Данкан Скотт. Бронза досталась бразильцу Фернандо Муленбергу Шефферу.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 200 м вольным стилем
1. Том Дин (Великобритания) — 1.44,22.
2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.44,26.
3. Фернандо Муленберг Шеффер (Бразилия) — 1.44,66...
5. Мартин Малютин (Россия) — 1.45,01.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал
27 июля 2021, вторник. 04:43 МСК
Окончено
1
Томас Дин
Великобритания
1:44.22
2
Данкан Скотт
Великобритания
1:44.26
3
Фернандо Муленберг Шеффер
Бразилия
1:44.66
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