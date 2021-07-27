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Российский пловец Евгений Рылов выиграл золото ОИ-2021 на дистанции 100 м на спине, у Колесникова серебро

Пловец Рылов выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 100 м на спине, у Колесникова — серебро
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Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине. Его соотечественник Климент Колесников стал обладателем серебряной награды. Бронза досталась американцу Райану Мёрфи.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 100 м на спине
1. Евгений Рылов (Россия) — 51,98.
2. Климент Колесников (Россия) — 52,00.
3. Райан Мёрфи (США) — 52,19.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
27 июля 2021, вторник. 04:59 МСК
Окончено
1
Евгений Рылов
Россия
51.98
2
Климент Колесников
Россия
52.00
3
Райан Мёрфи
США
52.19
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