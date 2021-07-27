Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова остались без медалей ОИ-2020 на 100 м брассом

Российские пловчихи Евгения Чикунова и Юлия Ефимова остались без медалей летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м брассом. Они заняли четвёртое и пятое место соответственно. Золото выиграла американка Лидия Элис Якоби.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 100 м брассом

1. Лидия Элис Якоби (США) — 1.04,95.

2. Татьяна Шёнмакер (ЮАР) — 1.05,22.

3. Лилиан Кинг (США) — 1.05,54.

4. Евгения Чикунова (Россия) — 1.05,90.

5. Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,02.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.