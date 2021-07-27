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Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова остались без медалей ОИ-2021 на 100 м брассом

Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова остались без медалей ОИ-2020 на 100 м брассом
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Российские пловчихи Евгения Чикунова и Юлия Ефимова остались без медалей летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м брассом. Они заняли четвёртое и пятое место соответственно. Золото выиграла американка Лидия Элис Якоби.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 100 м брассом
1. Лидия Элис Якоби (США) — 1.04,95.
2. Татьяна Шёнмакер (ЮАР) — 1.05,22.
3. Лилиан Кинг (США) — 1.05,54.
4. Евгения Чикунова (Россия) — 1.05,90.
5. Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,02.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Женщины. 100 м брасс. Финал
27 июля 2021, вторник. 05:17 МСК
Окончено
1
Лидия Элис Якоби
США
1:04.95
2
Татьяна Шёнмакер
ЮАР
1:05.22
3
Лилиан Кинг
США
1:05.54
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