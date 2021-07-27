Пловец Климент Колесников: думал, чтобы не проиграть как Фелпс. Видимо, мысль была лишней

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал завоевание серебряной медали Олимпиады в Токио на дистанции 100 м на спине.
«Серебро — это круто. Не каждый попадает на пьедестал Олимпиады, так что всё хорошо. Тем более что вперёд никого не пустили. Хотя, если честно, не было мысли о том, чтобы кому-то проигрывать — я серьёзно настраивался на победу. Но, наверное, я бы больше расстроился, если бы кто-то из иностранцев занял первое место. Обидно, что и отрыв маленький. Перед дистанцией почему-то думал о том, чтобы не проиграть как Фелпс когда-то — одну сотую. Видимо, мысль была лишней. Но я доволен. Тем более это моя первая Олимпиада. Думаю, что всё впереди», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата».
Золото выиграл россиянин Евгений Рылов.
- 27 июля 2021
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