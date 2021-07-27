Россиянка Давыдова не смогла выйти в 1/8 олимпийского турнира в дзюдо
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Российская дзюдоистка Дарья Давыдова в 1/16 финала олимпийского турнира в весовой категории до 63 кг уступила венесуэлке Анрикелис Барриос. 30-летняя российская спортсменка уступила Барриос иппоном.
В 1/8 финала Барриос встретится с кубинкой Майлин Дель Торо Карвахаль.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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