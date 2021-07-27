Юлия Ефимова: меня все уговаривают ехать через три года в Париж. Все, кроме папы
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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова, занявшая пятое место на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Токио, рассказала о планах на будущее.
«Что дальше? Меня все уговаривают ехать через три года в Париж. Все, кроме папы. Я пока не знаю. У меня после каждой Олимпиады возникает один и тот же вопрос. Ещё со времён Пекина-2008. С тех пор прошло, боже мой, 13 лет! А я всё ещё стою перед вами!» — приводит слова Ефимовой пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.
В 2024 году летние Олимпийские игры состоятся в Париже (Франция).
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