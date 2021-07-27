Российский пловец Кудашёв не вышел в финал ОИ-2020 на 200 метров баттерфляем

Россиянин Александр Кудашёв показал 12-й результат в полуфинальном заплыве на 200 метров баттерфляем на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 1.55,5. Таким образом, российский пловец не смог выйти в финал соревнований.

Лучшее время на полуфинальной стадии показал Кристоф Милак (Венгрия) — 1.52,22, второй – Леонарду де Деус (Бразилия) — 1.54,97, третий – Чед ле Кло (ЮАР) — 1.55,06.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.