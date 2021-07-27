Олимпийская чемпионка София Позднякова: думаю о годичном перерыве. Я хочу ребёнка

Российская саблистка София Позднякова, завоевавшая золото на Олимпийских играх в Токио, рассказала о ближайших планах.
«Сейчас я думаю о годичном перерыве. Я хочу ребёнка. Мы с мужем будем работать над этим. Но моё ближайшее будущее — соревнование 31 июля. Верю в ещё одну нашу медаль», — приводит слова Поздняковой «Спорт-экспресс».
София также рассказала, как на её карьере сказались родственные отношения с отцом, четырёхкратным олимпийским чемпионом, главой ОКР Станиславом Поздняковым.
«Ещё с детства ко мне обращались не по имени, а что-то типа «дочка Стаса», «дочка Позднякова». Я, конечно, горжусь, что я его дочь, но каждый человек — личность. С чемпионата мира 2018 года, когда я выиграла личное золото, мне кажется, я заявила, что сама по себе спортсмен. Сегодня, наверное, я это подтвердила.
Не было ли обвинений на тему блата? Были шутки на эту тему. То есть именно не попрекали, а шутили. Но со временем перестали обращать внимание, когда я уже попала в молодёжную сборную и так далее. Люди много чего говорят, но можно же не всё слушать», — сказала София.
В финале личного турнира Позднякова победила соотечественницу Софью Великую.
- 27 июля 2021
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