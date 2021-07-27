Пловец Евгений Рылов: плакать хочу. Мне не дали выйти на награждение в маске с котиком
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Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золотую медаль на дистанции 100 м на спине на Олимпийских играх в Токио, сообщил, что организаторы Игр не разрешили ему выйти на церемонию награждения в маске с изображением кота.
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали «извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — приводит слова Рылова «РИА Новости».
Фото доступно в «инстаграме» Евгения Рылова.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 100 м на спине
1. Евгений Рылов (Россия) — 51,98.
2. Климент Колесников (Россия) — 52,00.
3. Райан Мёрфи (США) — 52,19.
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Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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