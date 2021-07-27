Пловец Евгений Рылов: плакать хочу. Мне не дали выйти на награждение в маске с котиком

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золотую медаль на дистанции 100 м на спине на Олимпийских играх в Токио, сообщил, что организаторы Игр не разрешили ему выйти на церемонию награждения в маске с изображением кота.

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали «извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — приводит слова Рылова «РИА Новости».

Фото доступно в «инстаграме» Евгения Рылова.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 100 м на спине

1. Евгений Рылов (Россия) — 51,98.

2. Климент Колесников (Россия) — 52,00.

3. Райан Мёрфи (США) — 52,19.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.