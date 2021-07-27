«Мои короли!» Дмитрий Губерниев показал фото с Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фото с пловцами Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым, которые завоевали золото и серебро на дистанции 100 м на спине на Олимпиаде в Токио.

«Солнцем полна голова! Мои короли! Впервые в истории советского и российского спорта мы взяли олимпийские 100 метров на спине! Евгений Рылов, Климент Колесников — спасибо! Это первая победа за 25 лет! И мы отняли золото у американцев, они 25 лет не проигрывали! Россия! Вперёд! Рылов, Колесников, спасибо, родные! Наши золото и серебро! Я требую продолжения банкета!» — написал Губерниев в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Дмитрия Губерниева

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Олимпиада в Токио завершится 8 августа.