Виталина Бацарашкина — о серебре ОИ в миксте: в личном финале, пожалуй, было потяжелее

Россиянка Виталина Бацарашкина поделилась впечатлениями от завоевания серебра Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пистолета с 10 м в миксте. Она выступала в дуэте с Артёмом Черноусовым. В финале россияне уступили китайцам со счётом 14:16. Ранее Бацарашкина выиграла золото в личном турнире.



«Волнение тебя никогда и не покидает, и в какой-то момент ты его уже просто не замечаешь. Надеюсь, этот финал был интересным для зрителей, что они получили удовольствие от нашей борьбы с китайским дуэтом.

В личном финале, пожалуй, было потяжелее. Ведь в нём все ошибки накапливаются, накладываются одна на другую, потому что полученные очки суммируются. Здесь же после каждого выстрела всё обнуляется и появляется возможность выровнять ситуацию», — цитирует Бацарашкину пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.

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