Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Виталина Бацарашкина — о серебре ОИ-2021 в стрельбе в миксте: в личном финале, пожалуй, было потяжелее

Виталина Бацарашкина — о серебре ОИ в миксте: в личном финале, пожалуй, было потяжелее
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянка Виталина Бацарашкина поделилась впечатлениями от завоевания серебра Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пистолета с 10 м в миксте. Она выступала в дуэте с Артёмом Черноусовым. В финале россияне уступили китайцам со счётом 14:16. Ранее Бацарашкина выиграла золото в личном турнире.

«Волнение тебя никогда и не покидает, и в какой-то момент ты его уже просто не замечаешь. Надеюсь, этот финал был интересным для зрителей, что они получили удовольствие от нашей борьбы с китайским дуэтом.

В личном финале, пожалуй, было потяжелее. Ведь в нём все ошибки накапливаются, накладываются одна на другую, потому что полученные очки суммируются. Здесь же после каждого выстрела всё обнуляется и появляется возможность выровнять ситуацию», — цитирует Бацарашкину пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ-2020 в стрельбе из пистолета
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021