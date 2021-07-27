Российский дзюдоист Хубецов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира

Российский дзюдоист Алан Хубецов в 1/8 финала олимпийского турнира оказался сильнее канадца Антуана Валуа-Фортье в весовой категории до 81 кг. Ранее, в 1/16 финала, Хубецов выиграл у Владимира Золоева из Киргизии.
В четвертьфинале россиянин встретится с бельгийцем Маттиасом Кассе, который прошёл шведа Робина Пацека.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 27 июля 2021
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