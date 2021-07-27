Рылов в маске-талисмане с котом и победные объятия с Колесниковым. Фото триумфа в плавании

27 июля в Токио российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр на дистанции 100 м на спине. Его соотечественник Климент Колесников стал обладателем серебряной награды. Бронза досталась американцу Райану Мёрфи.

Российские пловчихи Евгения Чикунова и Юлия Ефимова остались без медалей летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м брассом. Они заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

Лучшие кадры с соревнований по плаванию — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.