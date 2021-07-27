Триумф российских гимнастов и пловцов, золото в тхэквондо на ОИ-2020. Главное к утру

Российские гимнасты завоевали золото на Олимпиаде в командном многоборье впервые за 25 лет, пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников взяли золото и серебро на 100-метровке на спине, а Максим Храмцов завоевал золото Олимпийских игр в тхэквондо — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Российские гимнасты завоевали золото на Олимпиаде в командном многоборье впервые за 25 лет.
2. Пловец Рылов выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 100 м на спине, у Колесникова — серебро.
3. Российский тхэквондист Максим Храмцов завоевал золото на Олимпиаде-2020 в Токио.
4. София Позднякова завоевала золото в российском финале сабли на ОИ-2020, победив Великую.
5. «Нижний Новгород» дебютировал в РПЛ сенсационной победой над «Сочи».
6. «Зенит» объявил об уходе Себастьяна Дриусси.
7. Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Тоттенхэма».
8. Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова остались без медалей ОИ-2020 на 100 м брассом.
9. «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду.
10. Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ-2020 в стрельбе из пистолета.
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