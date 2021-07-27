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Российская лучница Елена Осипова вышла в 1/8 финала на Олимпиаде-2021 в Токио

Российская лучница Елена Осипова вышла в 1/8 финала на Олимпиаде-2020 в Токио
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Россиянка Елена Осипова победила немку Мишель Кроппен в 1/16 финала одиночного женского турнира по стрельбе из лука на Олимпиаде-2020 в Токио со счётом 6:4. Ранее с таким же счётом россиянка одолела Сиакеру Машаих из Малайзии.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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