Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

В Госдуме отреагировали на неудачное выступление Ефимовой на Олимпиаде в Токио

В Госдуме отреагировали на неудачное выступление Ефимовой на Олимпиаде в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв оценил выступление российской пловчихи Юлии Ефимовой на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Очень жалко, что наша знаменитая пловчиха не смогла добиться того результата, который все от неё ждали. Уже привыкли к победам. У Юлии ещё всё впереди, поэтому уверен, что она ещё будет нас радовать своими успехами.

Мы не можем залезть в чужую душу и узнать, последняя это Олимпиада для неё или нет. Когда она на пике — она не закончит. Да и кроме её команды, никто не знает о её планах и здоровье, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Только Юлии принимать решение, но я думаю, что она ещё может показывать великолепные результаты.

Что касается Рылова и Колесникова, ребята огромные молодцы. Это прекрасный вклад в копилку нашей сборной и школу российского плавания. Это был отличный заплыв», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Новость по теме
Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова остались без медалей ОИ-2020 на 100 м брассом
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021