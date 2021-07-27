В Госдуме отреагировали на неудачное выступление Ефимовой на Олимпиаде в Токио

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв оценил выступление российской пловчихи Юлии Ефимовой на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Очень жалко, что наша знаменитая пловчиха не смогла добиться того результата, который все от неё ждали. Уже привыкли к победам. У Юлии ещё всё впереди, поэтому уверен, что она ещё будет нас радовать своими успехами.
Мы не можем залезть в чужую душу и узнать, последняя это Олимпиада для неё или нет. Когда она на пике — она не закончит. Да и кроме её команды, никто не знает о её планах и здоровье, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Только Юлии принимать решение, но я думаю, что она ещё может показывать великолепные результаты.
Что касается Рылова и Колесникова, ребята огромные молодцы. Это прекрасный вклад в копилку нашей сборной и школу российского плавания. Это был отличный заплыв», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 27 июля 2021
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