Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу ОИ-2020 в стрельбе из винтовки

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В противостоянии за медаль они победили дуэт из Южной Кореи Квон Ын Чи / Нам Тэ Юн со счётом 17:9.
Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников в квалификации стали пятыми. В финале встретятся дуэты из США и Китая.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 27 июля 2021
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