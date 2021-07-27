Пловец Колесников: в Токио нет ощущения Олимпиады, это больше похоже на чемпионат Европы

Российский пловец Климент Колесников, который сегодня, 27 июля, выиграл серебро на дистанции 100 м на спине, высказался по поводу атмосферы Олимпийских игр — 2020 в Токио.
«Сказать честно, Олимпийские игры больше почувствовал именно по атмосфере в Аргентине, а не здесь. Здесь у меня не проходит ощущение, что мы где-то на чемпионате Европы, что ли. А самая-самая атмосфера была в Будапеште на чемпионате мира. Вот там действительно чувствовалось всё это, и эмоций праздничных, что ли, больше было.
Тут ты постоянно должен обращать внимание на какие-то вещи, о которых раньше мы и не задумывались — тесты сдавать, результаты ждать, постоянно нужно быть в фокусе. Но я считаю, что даже это можно обратить в плюс. У тебя просто нет времени на лишние мысли, нет возможности заморачиваться по поводу заплыва. Может, это даже и на пользу работает, по крайней мере, я так себя настраиваю», — цитирует Колесникова «Р-Спорт».
- 27 июля 2021
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