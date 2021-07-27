«Уверен, это не последний успех». Сальников — о золотой медали Рылова на ОИ-2020 в Токио

Президент Всероссийской федерации плавания, четырёхкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников прокомментировал победу Евгения Рылова и второе место Климента Колесникова в олимпийском финале в плавании на дистанции 100 м на спине

«Рылов и Колесников уверенно шли к такому заплыву, несмотря на все трудности, которые предшествовали этому золоту и заплыву. Я рад, что ребята преодолели себя, потому что Олимпиада действительно непростая, во всех отношениях. Слова благодарности их тренерам, которые довели их до пьедестала. Спасибо тем, кто верил в них, вкладывал сердце, душу и любовь. Уверен, что они вдохновят своей победой товарищей по команде.

Я видел этот заплыв, был вместе с командой и порадовался тому заряду, который мы получили. Повторюсь, ребята к этому шли. Также хочу выразить благодарность всем болельщикам, которые верили и поддерживали команду. Уверен, что это не последний успех», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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