Главный тренер женской сборной России по гандболу: мы выглядели беспомощно. Нет лидера

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал поражение от национальной команды Швеции (24:36) во втором матче группового этапа на Олимпиаде-2020.

«Сейчас нужно сделать выводы: то, чего мы опасались, произошло. Нам забивали дальними бросками с отрывов. Весь перелом в этом. Было много неоправданных удалений, играли много в меньшинстве. Плюс наша реализация — и в первой игре, и сегодня она была не на высоте. Чуть более 50 — это, конечно, мало. Очень слабая.

Шведки очень сильны, мы ждали такой игры от них, но развалились. Выход в четвертьфинал под вопросом? Сильные соперники, да, следующая игра с Венгрией, Францией, Испанией. Нам нужна уверенность — мы начинаем сыпаться командой, у нас нет лидера. Все всё прекрасно понимают, и опытные, и нет. Мы не можем собраться в тяжёлый момент, хотя иногда доставали — так было в первом тайме, но потом удаления — и посыпались.

Шведы были хороши, а мы в каких-то моментах выглядели просто беспомощно. Кроме того, как бросить с места, часто не находили», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата».

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