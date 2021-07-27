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Китайцы завоевали золото Олимпийских игр — 2021 в стрельбе из винтовки в миксте

Китайцы завоевали золото Олимпийских игр — 2020 в стрельбе из винтовки в миксте
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Представители Китая Ян Цянь и Ян Хаожань выиграли золото Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте. В финале они победили американцев Мэри Такер и Лукаса Козенески со счётом 17:13.

Обладателями бронзовых наград стали россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
27 июля 2021, вторник. 09:52 МСК
Окончено
1
Китай
17
2
США
13
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