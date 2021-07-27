Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на ОИ-2020

Завершились женские соревнования по маунтинбайку на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Три призовых места достались велогонщицам из Швейцарии.

Первой на финиш пришла Йоланда Нефф с результатом 1:15:46. Её соотечественницы Сина Фрей и Линда Индерганд завершили выступление на втором и третьем местах соответственно, уступив Йоланде чуть больше минуты.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.