Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на ОИ-2021

Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на ОИ-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились женские соревнования по маунтинбайку на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Три призовых места достались велогонщицам из Швейцарии.

Первой на финиш пришла Йоланда Нефф с результатом 1:15:46. Её соотечественницы Сина Фрей и Линда Индерганд завершили выступление на втором и третьем местах соответственно, уступив Йоланде чуть больше минуты.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021