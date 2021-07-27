Лебедев: Трефилов ушёл — сборной по гандболу больше нет. Но их готовы заклеймить позором

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев поделился мнением относительно женской сборной России по гандболу.
«Трефилов ушёл — сборной больше нет. Понимаете, как складывается ситуация: мужская сборная по волейболу выиграла у американцев, все в эйфории, чуть ли не на руках готовы их носить. Женская гандбольная сборная проиграла шведам, но их уже готовы заклеймить позором. За что и почему? Не понимаю. Это всё ещё групповой турнир, первые игры ни о чём не говорят. Если наши команды не смогут пробиться в плей-офф, можно делать выводы и о чём-то говорить.
Наши гандболистки прекрасно выступали на международных соревнованиях. Понимаю, что, наверное, в основном это была заслуга главного тренера. Великий тренер, жалко, что он больше не тренирует. Тем не менее женский гандбол в России всегда славился своими результатами. Уверен, что к следующей игре наши девочки соберутся и покажут, на что способны. Если после каждой игры мы будем или носить их на руках, или призывать к расстрелу, легче им не станет. Давайте сами успокоимся и нашим спортсменам не дадим возможности волноваться и переживать. Олимпийские игры идут всего четвёртый день, а мы уже чуть ли не похоронный оркестр создаём из-за проигрыша Швеции. Ничего страшного не случилось, шведы — серьёзный соперник, а не дети со двора», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 27 июля 2021
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