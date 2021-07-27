Тхэквондисту Максиму Храмцову после завоевания золота ОИ-2020 наложили гипс на руку. Фото

Российскому тхэквондисту Максиму Храмцову, который завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг, наложили гипс на руку. Об этом сообщается в телеграм-канале Олимпийского комитета России.
«У Максима Храмцова, олимпийского чемпиона по тхэквондо, подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти. Врачом травматологом-ортопедом Максимом Величко выполнена гипсовая иммобилизация, планируется дополнительное обследование. Прогноз для спортивной карьеры благоприятный», — отмечается в сообщении.
Фото: телеграм-канал ОКР
Фото: телеграм-канал ОКР
Напомним, в мае Храмцов сломал руку и выступал на Олимпиаде с рецидивом травмы. В 1/8 финала он победил представителя Буркина-Фасо Файсала Савадого со счётом 13:6, в четвертьфинале одолел хорвата Тони Канаета (22:0), в полуфинале — египтянина Сейфа Эйссу (13:1), а в финале победил представителя Иордании Салеха Эльшарабати (20:9).
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