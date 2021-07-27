«Дурь в головах у людей». Лебедев — о запрете Рылову выйти на награждение в маске с котом

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал то, что российскому пловцу Евгению Рылову, завоевавшему золотую медаль на дистанции 100 м на спине на Олимпийских играх в Токио, не разрешили выйти на церемонию награждения в маске с изображением кота.

«Дурь существует в головах у людей вне зависимости от национальности, цвета кожи, возраста и места проживания. Тот сотрудник, который принял решение запретить Рылову выйти в своей маске, видимо, не совсем умный и образованный человек. Если бы была смена другого сотрудника, он бы разрешил. Человеческий фактор всегда остаётся одним из главных факторов в любом событии», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Фото доступно в «инстаграме» Евгения Рылова.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.