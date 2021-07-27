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Немка Рикарда Функ выиграла золото Олимпиады-2021 в гребном слаломе в байдарке-одиночке

Немка Рикарда Функ выиграла золото Олимпиады-2020 в гребном слаломе
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Немка Рикарда Функ завоевала золото Олимпийских игр в Токио в гребном слаломе. Серебряным призёром стала испанка Маялен Чурро. Бронза досталась австралийке Джессике Фокс.

Гребной слалом. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Байдарка-одиночка
1. Рикарда Функ (Германия) — 105,50.
2. Маялен Чурро (Испания) — 106,63.
3. Джессика Фокс (Австралия) — 106,73.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада 2020. Гребной слалом
Женщины. Байдарка-одиночка. Финал
27 июля 2021, вторник. 10:15 МСК
Идёт
1
Джессика Фокс
Австралия
2
Элишка Минталова
Словакия
3
Рикарда Функ
Германия
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