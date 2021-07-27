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Журова — о Ефимовой: уйдёт, подумает. Я тоже сидела, думала и всё равно ехала на Олимпиаду

Журова — о Ефимовой: уйдёт, подумает. Я тоже сидела, думала и всё равно ехала на Олимпиаду
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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предположила, что пловчиха Юлия Ефимова не станет завершать карьеру после поражения на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Токио. Ефимова заняла пятое место в финале.

«Я от Юли ждала медали, понимаю, насколько и для неё это важно, она достаточно амбициозная. Мне казалось, что она реально может, но что-то не сложилось, и она сама это понимает, анализирует и говорит. Юлия, как и Великая, уйдёт с Олимпиады и подумает. Это так же, как у меня: сидела, думала и опять ехала на Олимпиаду, и так четыре раза. Есть ряд спортсменов, которые подумают и возвращаются, несмотря на возраст и другие интересы. Тянет же и хочется ещё попробовать, а в Юлином случае хочется уж точно.

У меня были хорошие ожидания от стрельбы, также были хорошие ожидания от фехтования. А в плавании были ожидания от Климента, потому что его фееричное выступление на Европе воодушевило. Мы давно не видели у мужчин хорошую спину, а тут сразу две медали. Вот что делают конкуренция, соперничество и правильная подготовка в команде. Результат налицо. Поздравляю ребят, я бы выдала им две медали, как Софии и Софье, но она, к сожалению, одна», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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