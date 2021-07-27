Светлана Журова объяснила, почему россиянину Рылову запретили надеть свою маску на ОИ-2020

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова дала комментарий по поводу российского пловца Евгения Рылова, которому запретили надеть свою маску во время награждения на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Есть определённый регламент по поводу масок, там вопрос по её составу. Даже когда мы выезжаем за рубеж официальными делегациями в ПАСЕ, нам не все маски разрешено носить. Там нужно сначала надеть медицинскую, потом можно свою, есть условности. Может, маску Рылова посчитали небезопасной, может, слишком яркой. Судя по тому, что все стоят в одинаковых масках на церемонии награждения, спортсменам их выдают», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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